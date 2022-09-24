Мурадов: Запад не сможет построить новый миропорядок без учёта интересов РФ
Постоянный представитель Крыма при Путине Георгий Мурадов сообщил о неспособности Запада построить новый миропорядок без России.
24 сентября постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что западные государства не в состоянии смириться с тем, что Москва стала одним из центров нового мирового порядка, в рамках которого страны коллективного Запада не смогут существовать без учёта российских национальных интересов.
По словам Мурадова, бывшие стратегические партнёры России сейчас на деле убеждаются в том, что все цели, поставленные Владимиром Путиным, будут достигнуты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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