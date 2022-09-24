Постоянный представитель Крыма при Путине Георгий Мурадов сообщил о неспособности Запада построить новый миропорядок без России.

24 сентября постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что западные государства не в состоянии смириться с тем, что Москва стала одним из центров нового мирового порядка, в рамках которого страны коллективного Запада не смогут существовать без учёта российских национальных интересов.

По словам Мурадова, бывшие стратегические партнёры России сейчас на деле убеждаются в том, что все цели, поставленные Владимиром Путиным, будут достигнуты.