МИД Сирии готов признать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Пресс-служба сирийского МИДа уведомляет, что Дамаск готов признать итоги референдумов по вхождению новых территорий в Россию, которые намерены окончательно покинуть состав Украины.
В субботу утром министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что сирийское правительство намерено признать легитимность итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о включении данных регионов в состав России. По словам Муаллема, Дамаск уважает выбор жителей освобождённых территорий Украины и их желания примкнуть к РФ.
Примечательно, что днём ранее официальный представитель Тайипа Эрдогана заявил, что Турция никогда не признает включение украинских территорий в состав России по результатам референдумов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве
Aydınlılk:Турция будет вести бартерную торговлю с РФ для избежания санкций
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации