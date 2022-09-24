МИД Сирии готов признать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Пресс-служба сирийского МИДа уведомляет, что Дамаск готов признать итоги референдумов по вхождению новых территорий в Россию, которые намерены окончательно покинуть состав Украины.

В субботу утром министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что сирийское правительство намерено признать легитимность итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о включении данных регионов в состав России. По словам Муаллема, Дамаск уважает выбор жителей освобождённых территорий Украины и их желания примкнуть к РФ.

Примечательно, что днём ранее официальный представитель Тайипа Эрдогана заявил, что Турция никогда не признает включение украинских территорий в состав России по результатам референдумов.