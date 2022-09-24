Десятки человек убито во время продолжающихся в Иране антиправительственных протестах

Протесты в Иране после смерти 22-летнего Махсы Амини продолжаются до сих пор. По данным агентства Associated Press, погибли не менее 50 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал службы воздерживаться от применения "ненужной или чрезмерной силы".

По сообщению агентства Associated Press, которое опирается на данные неправительственной организации по правам человека Ирана (IHR), в четверг, 22 сентября было зарегистрировано по меньшей мере 31 погибших.

По данным АР, в четверг вечером силовики расстреляли шесть человек в одном из городов на севере страны, также сообщается о жертвах в других местах. Он добавил, что протесты на прошлой неделе прошли примерно в 80 иранских городах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал иранские силы безопасности воздержаться от применения "ненужной или чрезмерной силы" против демонстрантов.

22-летняя Махса Амини была задержана на прошлой неделе иранской полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба, который, по словам официальных лиц, недостаточно скрывал ее волосы. После ареста молодая женщина при невыясненных обстоятельствах впала в кому и скончалась в больнице.

Протесты после смерти вспыхнули перед больницей в Тегеране 16 сентября, вскоре после того, как смерть женщины была подтверждена. Члены ее семьи обвинили полицию в насилии, а иранские власти указали на проблемы с сердцем, которые должны были привести к тому, что она впала в кому. По словам семьи Махсы, она не страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наибольшее количество протестов прошло в провинции Курдистан, но они охватывают весь Иран. Среди демонстрантов появились антиправительственные лозунги, а некоторые протестующие женщины начали жечь платки и обрезать волосы.