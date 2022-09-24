Глава Евросовета Мишель призвал прекратить членство РФ в Совбезе ООН

24 сентября лидер Евросовета Шарль Мишель выступил с предложением по исключению России из регулярного состава членов Совета безопасности ООН.

Утром субботы президент Евросовета Шарль Мишель выступил на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, где публично призвал приостановить членство России в Совете безопасности Организации объединённых наций.

По мнению Мишеля, Россия не может быть членом Совбеза ООН после того, как она начала специальную военную операцию на территории Украины, поскольку регулярные представили Совета безопасности организации в большинстве своём осуждают решение Владимира Путина о начале СВО.