МИД РФ: непрофессиональные заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией

Пресс-служба российского МИДа оценила высказывание главы отдела Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что россиян ожидает военный трибунал.

Утром 24 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором осудило высказывание лидера Евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего создать международный трибунал для суда над российскими гражданами.

В МИД России сообщили, что уже привыкли к непрофессиональным выпадам Борреля, не имеющими отношения к дипломатии, однако в этот раз европейский политик перешёл все грани, поскольку он не уполномочен для того, чтобы устанавливать виновных в ходе специальной военной операции на территории Украины.