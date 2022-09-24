МИД РФ: непрофессиональные заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией
Пресс-служба российского МИДа оценила высказывание главы отдела Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что россиян ожидает военный трибунал.
Утром 24 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором осудило высказывание лидера Евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего создать международный трибунал для суда над российскими гражданами.
В МИД России сообщили, что уже привыкли к непрофессиональным выпадам Борреля, не имеющими отношения к дипломатии, однако в этот раз европейский политик перешёл все грани, поскольку он не уполномочен для того, чтобы устанавливать виновных в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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