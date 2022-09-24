Авианосец USS Ronald Reagan с ядерными боеголовками на борту примет участие в учениях у берегов КНДР

Американский атомный авианосец USS Ronald Reagan пересек территориальные воды Южной Кореи и прибыл в порт Пусан, сообщает Associated Press.

Это первый за 5 лет подобный визит. В последнюю неделю сентября в Тихом океане начнутся совместные учения американских и южнокорейских войск. американская ударная авиагруппа посетила этот город впервые с 2017 года.

На этот раз авианосец USS Ronald Reaga с ядерными боеголовками на борту пришвартовался в порту с большим количеством самолетов и боевых вертолетов на борту. Совместные военные маневры США и Южной Кореи станут еще одним ответом на недавние испытания ядерного оружия Северной Кореей.

Это реакция на растущую угрозу конфликта на линии Пхеньян-Сеул. Демонстрация силы при поддержке американцев должна стать сдерживающим фактором для противника. 19 сентября южнокорейская армия представила новейшую технику из своего арсенала.

По данным агентства Associated Press, при содействии американцев теперь будут имитировать контратаки. Отношения между Северной Кореей и Южной Кореей в последнее время стали более напряженными.