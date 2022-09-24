Йоханнис: Румыния и НАТО не собираются воевать с Россией

Румынский президент Клаус Йоханнис исключил нападение стран НАТО на Россию.

Днём субботы президент Румынии Клаус Йоханнис публично заверил, что румынские войска и армии стран-участниц военного блока НАТО не планируют воевать с Россией, однако Москва и лидеры Североатлантического альянса должны совместными усилиями добиваться снятия напряжения во взаимоотношениях друг с другом.

Также Йоханнис напомнил, что из всех стран НАТО у Румынии длиннейшая зона, граничащая с Украиной, ввиду чего румынские территории находятся в исключительном положении, а их жители опасаются военизированных провокаций с одной из конфликтующих сторон.