24-летний мотогонщик погиб во время соревнований в Германии
Трагическая авария произошла на гоночной трассе в немецком Хоккенхайме. Леон Лангштадтлер погиб во время второй тренировки немецкой серии IDM Superbike.
24-летний спортсмен упал, и через несколько секунд соперник на своем байке налетел на него сзади. Мотоциклист погиб на месте.
Гонки на мотоциклах — один из самых опасных видов спорта. Каждый год на трассах происходит много аварий. Чаще всего они заканчиваются несколькими царапинами или небольшими трещинами. Однако иногда столкновения берут свое. Так было и с Леоном Лангштадтлером.
Драматическая авария произошла в пятницу на трассе в Хоккенхайме. Во время второй тренировки серии IDM Superbike 24-летний мотогонщик не справился с управлением мотоциклом. Лангштадтлер, казалось, вышел из этого инцидента живым. К сожалению, после этого его сбил другой гонщик - Даниэль Кирхгоф, который ехал позади него.
У спортсмена не было шансов объехать соперника на скорости 200 км/ч.
К сожалению, смерть Лангштадтлера не уникальна. Несколько месяцев назад почти идентичным образом во время тренировки на трассе Трентино погиб 8-летний Матис Беллон. Столкновение Марко Симончелли в 2011 году также стало фатальным.
Во время гонки MotoGP в Сепанге итальянца занесло и он упал на трассу. К сожалению, мотоциклисты позади него — Валентино Росси и Колин Эдвард — не смогли уклониться от скользящего мотоциклиста и сбили его.
Первый попал спортсмену в голову, а второй - в грудь. Сила удара была настолько велика, что шлем слетел с головы итальянца. К сожалению, несмотря на медицинское вмешательство, 24-летний Симончелли скончался.
Опубликовано: Николай Скира
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