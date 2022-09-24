Северная Корея готовится испытать баллистическую ракету, запустив ее с подлодки
Южнокорейские вооруженные силы обнаружили признаки того, что Северная Корея готовит испытание баллистической ракеты с подводной лодки, сообщает агентство Yonhap.
Через несколько дней в Южную Корею должна прибыть вице-президент США Камала Харрис.
Признаки подготовки к испытаниям были обнаружены на этой неделе в Синпо в северокорейской провинции Южный Хамджонг, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский военный источник.
Как пишет Reuters, эти сообщения согласуются с выводами американских аналитических центров, основанными на снимках с коммерческих спутников.
Президент Южной Кореи Чон Сок Чол был проинформирован о действиях, которые могут свидетельствовать о провокациях Северной Кореи, включая использование баллистических ракет подводных лодок, сообщил в субботу в Сеуле офис главы государства.
Напомним, что в сентябре Северная Корея признала, что у нее есть ядерное оружие. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что статус необратим и что переговоров о денуклеаризации не будет.
Ким Чен Ын заявил, что никогда не откажется от ядерного оружия и что США хотят, чтобы его правительство рухнуло. Верховное народное собрание Северной Кореи приняло новый закон по этому вопросу.
В законе указывается, когда ядерное оружие может быть использовано, в том числе для защиты стратегических активов страны, и в случае нападения. Закон также запрещает любой обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами.
Этот шаг был предпринят после того, как наблюдатели указали, что Северная Корея, похоже, впервые с 2017 года готовится к возобновлению испытаний ядерного оружия.
Опубликовано: Николай Скира
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