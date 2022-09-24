За пять дней от ударов молнии в Индии погибло 40 человек

По меньшей мере 36 человек погибли за последние 24 часа на севере Индии от проливных дождей и бурь, сообщили официальные лица, цитируемые в субботу AP.

Двенадцать человек погибли от ударов молнии. В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди.

"В штате Уттар-Прадеш 24 человека погибли, когда их дома рухнули после дождя", — сказал представитель службы экстренной помощи Ранвир Прасад.

По данным властей, за последние пять дней от ударов молнии погибли 39 человек, в том числе 12 — за последние 24 часа.

Грозы — обычное погодное явление в Индии в сезон дождей, который длится с июня по сентябрь.

Однако в последние годы количество людей, погибших от удара молнии, увеличивается: в 2016 году оно составляло 1489 человек, а в 2021 году уже 2869 человек.