За пять дней от ударов молнии в Индии погибло 40 человек
По меньшей мере 36 человек погибли за последние 24 часа на севере Индии от проливных дождей и бурь, сообщили официальные лица, цитируемые в субботу AP.
Двенадцать человек погибли от ударов молнии. В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди.
"В штате Уттар-Прадеш 24 человека погибли, когда их дома рухнули после дождя", — сказал представитель службы экстренной помощи Ранвир Прасад.
По данным властей, за последние пять дней от ударов молнии погибли 39 человек, в том числе 12 — за последние 24 часа.
Грозы — обычное погодное явление в Индии в сезон дождей, который длится с июня по сентябрь.
Однако в последние годы количество людей, погибших от удара молнии, увеличивается: в 2016 году оно составляло 1489 человек, а в 2021 году уже 2869 человек.
Опубликовано: Николай Скира
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