Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии и лидер Европейской народной партии Forza Italia, в интервью итальянскому телеканалу RAI прокомментировал российскую военную спецоперацию в Украине.

Кроме прочего, он заявил, что "Путина подтолкнули" к атаке и что он "хотел заменить правительство Владимира Зеленского правительством порядочных людей", что вызвало волну возмущения.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, несмотря на десятки скандалов и преклонный возраст, всеми силами пытается вернуться к участию в политической жизн

Широко известно о пророссийских симпатиях бывшего премьер-министра Италии. С началом спецоперации в Украине 85-летний политик старается не говорить на эту тему открыто, но время от времени его прорывает.

На съезде своей партии в мае этого года, то есть через несколько месяцев после начала конфликта, Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования Владимира Путина, и раскритиковал отправку оружия Киеву.

Теперь бывший премьер-министр Италии, чья партия Forza Italia принадлежит к коалиции с высокой вероятностью победы на воскресных выборах, снова упомянул о российской спецоперации в Украине.

"План России изначально состоял в том, чтобы за неделю захватить Киев и заменить президента Украины Владимира Зеленского правительством из порядочных людей, а затем покинуть Украину на следующей неделе", - сказал Берлускони, чьи слова приводит агентство Reuters.

Столкнувшись с массовым осуждением этих заявлений, Берлускони выступил в пятницу с заявлением, в котором заявил, что его слова были неправильно истолкованы.