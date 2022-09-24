Берлускони заявил, что Путин хотел заменить Зеленского правительством порядочных людей
Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии и лидер Европейской народной партии Forza Italia, в интервью итальянскому телеканалу RAI прокомментировал российскую военную спецоперацию в Украине.
Кроме прочего, он заявил, что "Путина подтолкнули" к атаке и что он "хотел заменить правительство Владимира Зеленского правительством порядочных людей", что вызвало волну возмущения.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, несмотря на десятки скандалов и преклонный возраст, всеми силами пытается вернуться к участию в политической жизн
Широко известно о пророссийских симпатиях бывшего премьер-министра Италии. С началом спецоперации в Украине 85-летний политик старается не говорить на эту тему открыто, но время от времени его прорывает.
На съезде своей партии в мае этого года, то есть через несколько месяцев после начала конфликта, Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования Владимира Путина, и раскритиковал отправку оружия Киеву.
Теперь бывший премьер-министр Италии, чья партия Forza Italia принадлежит к коалиции с высокой вероятностью победы на воскресных выборах, снова упомянул о российской спецоперации в Украине.
"План России изначально состоял в том, чтобы за неделю захватить Киев и заменить президента Украины Владимира Зеленского правительством из порядочных людей, а затем покинуть Украину на следующей неделе", - сказал Берлускони, чьи слова приводит агентство Reuters.
Столкнувшись с массовым осуждением этих заявлений, Берлускони выступил в пятницу с заявлением, в котором заявил, что его слова были неправильно истолкованы.
Опубликовано: Николай Скира
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