Адам Левин отрицает, что у него был роман, но признает, что он "перешел черту" после обвинений в мошенничестве

Адам Левин и его жена Бехати Принслу, которые поженились в июле 2014 года, ожидают третьего ребенка.

Адам Левин нарушает свое молчание после того, как его публично обвинили в измене Бехати Принслу, его беременной жене, с которой он прожил восемь лет.

43-летний фронтмен Maroon 5 опубликовал сообщение в Instagram во вторник утром: "Сейчас обо мне много говорят, и я хочу прояснить ситуацию. Я использовал недальновидность, разговаривая с кем-либо, кроме моей жены, в ЛЮБОЙ кокетливой манере. У меня не было романа, тем не менее, я перешел черту в прискорбный период своей жизни ".

Левин продолжил: "В некоторых случаях это становилось неуместным; я обратился к этому и предпринял активные шаги, чтобы исправить это с моей семьей. Моя жена и моя семья - это все, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно важна для меня, было величайшей ошибкой, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не сделаю это снова. Я беру на себя полную ответственность. Мы пройдем через это. И мы пройдем через это вместе ".