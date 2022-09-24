Лукашенко насмешил Эрдогана желанием спасти ЕС поставками дров из Беларуси

Александр Лукашенко рассказал, что сумел рассмешить президента Турции Тайипа Эрдогана тем, что лично рубил дрова для отправки их из Беларуси в Европу.

В субботу вечером Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" опубликовал фрагмент видео, на котором Александр Лукашенко общается с журналистами в ходе своей недавней поездки к мемориальному комплексу "Хатынь".

Во время беседы с представителями СМИ Лукашенко признался, что в ходе саммита ШОС в Узбекистане он смог рассмешить турецкого президента, который поинтересовался, почему его белорусский коллега лично рубил дрова.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что таким образом он спасает Европу в условиях энергетического кризиса, однако Эрдоган удивился, зачем это нужно президенту Беларуси, а затем рассмеялся.