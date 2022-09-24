СМИ написали о возможном закрытии телешоу «Голос»

Пятничный слот «Голоса» отдали «Фантастике», на нее якобы и делают ставки телевизионные начальники. «Голос. Дети» и «Голос 60+» пока выходят.

Интернет-СМИ переполнены слухами о возможном закрытии популярного шоу «Голос». Как сообщает Экспресс газета, их породила информация, опубликованная Telegram-каналом «Продюсер от БГ».

Издание выяснило, что пятничный слот «Голоса» отдали «Фантастике», на нее и делают ставки телевизионные начальники. «Голос. Дети» и «Голос 60+» пока выходят по воскресеньям, однако и их судьба не очевидна.

Размещенная каналом новость вызвала большой ажиотаж. В итоге ее прокомментировала пресс-служба Первого канала, заверив обеспокоенных зрителей, что «Голос» будет выходить и дальше.

«Это неправда. И прямо сейчас идут очередные съемки „Голос. Дети“», — отметили представители телеканала.

Тем не менее, продюсеров по-прежнему беспокоит ситуация с проектом. Как известно, проект покинул бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Решение заменить его Ларисой Гузеевой многие зрители считают не самым лучшим, и завалили канал просьбами «вернуть Нагиева».

По данным Экспресс газеты, несмотря на публичные заявления, теленачальники все-таки размышляют над судьбой «Голоса». Если рейтинги проекта не вырастут, вопрос о его закрытии могут рассмотреть. Это же касается и передачи «Сегодня вечером».