Войска Израиля застрелили палестинца при попытке тарана на машине
Израильские военные ликвидировали палестинца, который пытался переехать их на автомобиле.
24 сентября стало известно, что недалеко от израильского города Наблус на Западном побережье Иордана войска Израиля застрелили палестинцы во время совершения рутинного патруля. Известно, что убитый передвигался на машине, в какой-то момент направив транспортное средство на израильских военных.
Патрульные поняли, что молодой человек набирает скорость и собирается их переехать, ввиду чего палестинец был нейтрализован посредством открытого огня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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