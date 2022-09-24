70 многодетных отцов в Бурятии по ошибке получили "приглашение" на фронт

После проведенных проверок ошибка была исправлена и мужчин, которых должны были направить на войну, вернули семьям.

Как сообщили "Новые известия" со ссылкой на канал в Телеграмме руководителя региона А. Цыденова, в Бурятии повестки пришли 70 отцам многодетных семей.

Набор на военную службу проводился в течение вчерашнего и сегодняшнего дней. "Под раздачу" попали и многодетные папаши.

Алексей Цыденов настоятельно призвал членов призывной комиссии внимательнее относиться к оформлению и отправке повесток.

Также губернатор дал рекомендации мужчинам, имеющих на иждивении троих и более детей, при вручении повесток сразу уведомлять работников призывной комиссии о своем социальном статусе.

Помимо устного заявления необходимо приложить документы, подтверждающие наличие детей.