70 многодетных отцов в Бурятии по ошибке получили "приглашение" на фронт
После проведенных проверок ошибка была исправлена и мужчин, которых должны были направить на войну, вернули семьям.
Как сообщили "Новые известия" со ссылкой на канал в Телеграмме руководителя региона А. Цыденова, в Бурятии повестки пришли 70 отцам многодетных семей.
Набор на военную службу проводился в течение вчерашнего и сегодняшнего дней. "Под раздачу" попали и многодетные папаши.
Алексей Цыденов настоятельно призвал членов призывной комиссии внимательнее относиться к оформлению и отправке повесток.
Также губернатор дал рекомендации мужчинам, имеющих на иждивении троих и более детей, при вручении повесток сразу уведомлять работников призывной комиссии о своем социальном статусе.
Помимо устного заявления необходимо приложить документы, подтверждающие наличие детей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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70 многодетных отцов в Бурятии по ошибке получили "приглашение" на фронт
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