Ежегодное обращение Путина к парламенту может состояться 30 сентября

Российские журналисты сообщили о намерениях Путина выступить с обращением к парламенту в конце месяца.

Источник издания "РИА Новости" в администрации президента России уведомляет, что Владимир Путин может обратиться к парламенту страны уже 30 сентября. Отмечается, что подобное обращение Путина к Федеральному собранию происходит на ежегодной основе, однако дата никогда не является фиксированной.

По словам главы пресс-службы московского Кремля Дмитрия Пескова, он ещё не знает, в какой день Владимир Путин намерен обратиться к парламенту России.