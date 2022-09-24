Ежегодное обращение Путина к парламенту может состояться 30 сентября
Российские журналисты сообщили о намерениях Путина выступить с обращением к парламенту в конце месяца.
Источник издания "РИА Новости" в администрации президента России уведомляет, что Владимир Путин может обратиться к парламенту страны уже 30 сентября. Отмечается, что подобное обращение Путина к Федеральному собранию происходит на ежегодной основе, однако дата никогда не является фиксированной.
По словам главы пресс-службы московского Кремля Дмитрия Пескова, он ещё не знает, в какой день Владимир Путин намерен обратиться к парламенту России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России
Ежегодное обращение Путина к парламенту может состояться 30 сентября
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР
70 многодетных отцов в Бурятии по ошибке получили "приглашение" на фронт
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами