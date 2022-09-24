Айс-Ти шутит, что ему пришлось "проверить мой пульс", узнав, что Келли Гиддиш покидает Спецназ

Айс-Ти рассказывает, что звонки людей "сверху" привели к уходу Гиддиш из "Закона и порядка: подразделение специальных жертв", но он добавил: "Я даже не уверен, что она ушла, пока они не снимут этот эпизод".

64-летний рэпер и актер рассказал ЛЮДЯМ об уходе Гиддиш из шоу в понедельник на премьере Law & Order в Нью-Йорке.

"Это печально", - признал он. "Мы с Келли были друзьями — собачьими друзьями и все такое. Мы стали близки. Келли здесь 10 лет ".

Ice-T отметил, что звонки "сверху" привели к тому, что Гиддиш покинул шоу. "Это пришло с вершины горы, понимаешь?"

Он продолжил: "Когда я услышал об этом, я позвонил, чтобы проверить свой пульс, типа:" Что происходит?" Но это наш бизнес, и они время от времени тасуют колоду ".