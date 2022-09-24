Дочь Джонни Кэша Розанна делится фотографией покойного певца с королем Чарльзом

"Я ожидаю много подписей, но ни одной, о которой я еще не подумала", - написала Розанна Кэш в Твиттере рядом с ретроспективным изображением папы Джонни Кэша и короля Чарльза.

В понедельник 67-летняя Розанна опубликовала снимок 73-летнего Чарльза и Джонни, который умер в 2003 году в возрасте 71 года. Они стояли вместе и смотрели за кадром.

"Я весь день обсуждала, публиковать это фото или нет, но оно слишком хорошо, чтобы держать его в секрете", - написала Розанна, которая опубликовала фотографию на фоне похорон королевы Елизаветы.

"Я ожидаю много подписей, но ни одна из них не пришла мне в голову раньше. Но продолжайте ", - добавила она.