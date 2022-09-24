Дочь Джонни Кэша Розанна делится фотографией покойного певца с королем Чарльзом
"Я ожидаю много подписей, но ни одной, о которой я еще не подумала", - написала Розанна Кэш в Твиттере рядом с ретроспективным изображением папы Джонни Кэша и короля Чарльза.
В понедельник 67-летняя Розанна опубликовала снимок 73-летнего Чарльза и Джонни, который умер в 2003 году в возрасте 71 года. Они стояли вместе и смотрели за кадром.
"Я весь день обсуждала, публиковать это фото или нет, но оно слишком хорошо, чтобы держать его в секрете", - написала Розанна, которая опубликовала фотографию на фоне похорон королевы Елизаветы.
"Я ожидаю много подписей, но ни одна из них не пришла мне в голову раньше. Но продолжайте ", - добавила она.
Опубликовано: Ангелина Крент
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