Выпускница "X-Factor" Карли Роуз открывает новую музыкальную главу с переосмысленной версией "Brokenhearted"

"Если бы сердце все еще было там, и я привнесла в это свою нынешнюю жизнь, я знала, что мы могли бы сделать что-то особенное. Я чувствую, что мы действительно достигли этого ", - говорит она PEOPLE.

Карли Роуз Соненклэр было всего 13 лет, когда она выступила перед предыдущим судьей The X-Factor Бритни Спирс, чтобы исполнить кавер-версию песни "Brokenhearted", не по годам популярной.

"Они заставили меня спеть несколько настоящих зрелых пауэр-баллад, для исполнения которых обычно требуется немалый жизненный опыт", - рассказывает 23-летняя девушка, которая теперь известна под именем Карли Роуз, PEOPLE о своем участии во втором сезоне шоу "Конкурс талантов". "Я имею в виду, я не думаю, что я еще целовалась с парнем. Я был буквально ребенком ".

Но сегодня, после 10 лет взлетов, падений и поворотов, именно этот ребенок превратился в женщину, более чем готовую нанести еще один удар по песне, которая вывела ее на карту.

"Это как будто я заново представляю себя", - говорит уроженка Нью-Йорка о своей недавно выпущенной и несколько переосмысленной версии хита Кармин из Top 20 2012 года "Brokenhearted".