Выпускница "X-Factor" Карли Роуз открывает новую музыкальную главу с переосмысленной версией "Brokenhearted"
"Если бы сердце все еще было там, и я привнесла в это свою нынешнюю жизнь, я знала, что мы могли бы сделать что-то особенное. Я чувствую, что мы действительно достигли этого ", - говорит она PEOPLE.
Карли Роуз Соненклэр было всего 13 лет, когда она выступила перед предыдущим судьей The X-Factor Бритни Спирс, чтобы исполнить кавер-версию песни "Brokenhearted", не по годам популярной.
"Они заставили меня спеть несколько настоящих зрелых пауэр-баллад, для исполнения которых обычно требуется немалый жизненный опыт", - рассказывает 23-летняя девушка, которая теперь известна под именем Карли Роуз, PEOPLE о своем участии во втором сезоне шоу "Конкурс талантов". "Я имею в виду, я не думаю, что я еще целовалась с парнем. Я был буквально ребенком ".
Но сегодня, после 10 лет взлетов, падений и поворотов, именно этот ребенок превратился в женщину, более чем готовую нанести еще один удар по песне, которая вывела ее на карту.
"Это как будто я заново представляю себя", - говорит уроженка Нью-Йорка о своей недавно выпущенной и несколько переосмысленной версии хита Кармин из Top 20 2012 года "Brokenhearted".
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России
NASA перенесло запуск корабля Orion к Луне на неопределённый срок
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР
И невозможное возможно: легендарный советский композитор Василий Соловьев-Седой был сыном обычного дворника
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами