Чарли Д'Амелио говорит, что бойфренд Лэндон Баркер "Очень гордился" ее дебютом в DWTS

"Он никогда раньше не видел, как я танцую", - сказала Чарли Д'Амелио о бойфренде Лэндоне Баркере. Танцы со звездами и звезда TikTok Чарли Д'Амелио.

Чарли Д'Амелио чувствует любовь после своего дебюта в "Танцах со звездами ", особенно от бойфренда Лэндона Баркера.

Звезда TikTok дебютировала в бальных танцах во время премьеры Disney + в понедельник вечером, когда она и ее партнер Марк Баллас получили наивысший балл за вечер за их ча-ча-ча под ремикс "Savage" Меган Ти Сталлион.

Когда впоследствии репортеры, в том числе PEOPLE, спросили его о том, что Баркер думает обо всем этом, 18-летний Д'Амелио заявил о своей поддержке.

"Он очень гордился мной", - сказала она. "Он никогда раньше не видел, как я танцую, поэтому, думаю, я нервничала, но он всегда так поддерживал меня".