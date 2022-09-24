Чарли Д'Амелио говорит, что бойфренд Лэндон Баркер "Очень гордился" ее дебютом в DWTS
"Он никогда раньше не видел, как я танцую", - сказала Чарли Д'Амелио о бойфренде Лэндоне Баркере. Танцы со звездами и звезда TikTok Чарли Д'Амелио.
Чарли Д'Амелио чувствует любовь после своего дебюта в "Танцах со звездами ", особенно от бойфренда Лэндона Баркера.
Звезда TikTok дебютировала в бальных танцах во время премьеры Disney + в понедельник вечером, когда она и ее партнер Марк Баллас получили наивысший балл за вечер за их ча-ча-ча под ремикс "Savage" Меган Ти Сталлион.
Когда впоследствии репортеры, в том числе PEOPLE, спросили его о том, что Баркер думает обо всем этом, 18-летний Д'Амелио заявил о своей поддержке.
"Он очень гордился мной", - сказала она. "Он никогда раньше не видел, как я танцую, поэтому, думаю, я нервничала, но он всегда так поддерживал меня".
Опубликовано: Ангелина Крент
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