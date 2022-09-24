Депутат Милонов прибыл в зону спецоперации в боевой экипировке

Российский депутат Виталий Милонов замечен в зоне проведения СВО в военной форме и специализированной защите.

Вечером 24 сентября русскоязычные СМИ распространили фотографию депутата Госдумы от Санкт-Петербурга Виталия Милонова, который прибыл в зону проведения специальной военной операции армии РФ в полной боевой экипировке, одев форму камуфляжного цвета и бронежилет.

Днём ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что Милонов и ещё три депутата Думы заявили о намерении поучаствовать в спецоперации и готовятся к отправке к линии ведения боевых действий.