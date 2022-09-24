МИД Венгрии: Евросоюз не хочет признавать ошибочность санкций против РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что в ЕС не хотят замечать негативных последствий от антироссийских санкций.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что руководство стран Европейского союза сознательно не желает признавать, что введение санкций в отношении России оказалось ошибкой. Вместо этого в Брюсселе принимают новые провальные решения, намереваясь усилить санкционное давление на Москву.
По мнению Сияйрто, антироссийское поведение Евросоюза похоже на водителя автомобиля, который создал аварийную ситуацию на дороге, но осознанно продолжает движение навстречу другой машине, рискуя с ней столкнуться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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