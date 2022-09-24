AFP: во Франции хотят расследовать финансирование Россией местных партий

Издание AFP сообщает, что французские депутаты от партии Эммануэля Макрона направили запрос на расследование российского финансирования некоторых политических движений в стране.

Новостное агентство AFP уведомляет, что восемь французских депутатов от партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" попросили о создании независимой комиссии, которая будет расследовать возможное участие России в финансировании некоторых местных партий.

Примечательно, что данный запрос был сделан после того, как американский ресурс AP рассекретил сообщение Госдепа США о том, что Москва якобы потралила 300 миллионов долларов с 2014 года на финансирование пророссийских политиков в 20 западных странах.