AFP: во Франции хотят расследовать финансирование Россией местных партий
Издание AFP сообщает, что французские депутаты от партии Эммануэля Макрона направили запрос на расследование российского финансирования некоторых политических движений в стране.
Новостное агентство AFP уведомляет, что восемь французских депутатов от партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" попросили о создании независимой комиссии, которая будет расследовать возможное участие России в финансировании некоторых местных партий.
Примечательно, что данный запрос был сделан после того, как американский ресурс AP рассекретил сообщение Госдепа США о том, что Москва якобы потралила 300 миллионов долларов с 2014 года на финансирование пророссийских политиков в 20 западных странах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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