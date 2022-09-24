Владимир Зеленский шокирован действиями Израиля
В интервью Ouest-France президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи его стране со стороны Израиля.
Зеленский сказал, что с момента начала военных действий Израиль ничего не дал Украине, и это его шокировало.
Он признал, что Израилю необходимо защищать собственную землю, однако отметил, что страна продолжает экспортировать оружие в другие государства.
Владимир Зеленский отметил, что переговоры с Израилем состоялись, однако никаких результатов они не дали.
Президент задается вопросом, почему Израиль не передал Украине средства противовоздушной обороны.
Вместе с тем он уточнил, что просто констатирует факты, а не обвиняет израильские власти и руководителей.
По словам Владимира Зеленского, у России есть определенное влияние на Израиль, хотя он и является независимым государством.
Президент убежден, что израильское гражданское общество поддерживает Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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