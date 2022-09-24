В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы
Директору деревенской школы в Волгоградской области отменили постановление о воинском призыве в рамках частичной мобилизации.
Вечером 24 сентября стало известно, что военный комиссариат Волгоградской области России отменил решение о мобилизации для 58-летнего Александра Фальтина, который не служил, ранее закончил военную кафедру и является директором сельской школы в хуторе Калмыковский.
Решение об отмене призыва Фальтина в войска в рамках мобилизации было принято после того, как его дело набрало большой общественный резонанс ввиду записи эмоционального видеообращения его дочери.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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