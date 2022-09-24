Неизвестное и ужасающее животное выловили у берегов Австралии
Вытаращенные черно-зеленые глаза и оскаленные ряды белых зубов, образующие зловещую улыбку, — вот две детали, от которых трудно оторвать взгляд, глядя на изображение существа, выловленного в Австралии.
Рыбак вытащил животное с глубины 650 м. Ученые всего мира пытаются определить, какой вид мы видим на снимках.
Бермагуа Трапман - рыболов, специализирующийся на глубоководной рыбалке, поймал таинственный вид животного в середине сентября. Фотографии он опубликовал в соцсетях, первую из которых подписал: "Морда глубоководной акулы с грубой кожей".
Еще одно фото сделал товарищ Бермагуа и подписал его "Безумный взгляд", с чем трудно не согласиться, глядя в завораживающие глаза акулы. выловленное животное весило около 15 кг и было длиной 1,5 м.
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Ученые не уверены, с каким видом мы имеем дело. LiveScience выдвигает несколько гипотез. Кристофер Лоу, эксперт по акулам из Калифорнийского государственного университета, говорит, что этот экземпляр напоминает вид под названием Licha (Dalatias licha). Отличается большими глазами и встречается на глубине в несколько сотен метров, в том числе у берегов Австралии.
Ученый из Университета штата Флорида Ден Граббс не исключил, что акула может принадлежать к невиданному ранее виду.
"Мы все еще открываем новые виды глубоководных акул, и многие из них очень похожи", — признал он.
Брит Финуччи из Национального института исследования воды и атмосферы в Новой Зеландии пришел к выводу, что животное было акулой, но неясно, к какому виду она относится.
Опубликовано: Николай Скира
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