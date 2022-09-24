Неизвестное и ужасающее животное выловили у берегов Австралии

Вытаращенные черно-зеленые глаза и оскаленные ряды белых зубов, образующие зловещую улыбку, — вот две детали, от которых трудно оторвать взгляд, глядя на изображение существа, выловленного в Австралии.

Рыбак вытащил животное с глубины 650 м. Ученые всего мира пытаются определить, какой вид мы видим на снимках.

Бермагуа Трапман - рыболов, специализирующийся на глубоководной рыбалке, поймал таинственный вид животного в середине сентября. Фотографии он опубликовал в соцсетях, первую из которых подписал: "Морда глубоководной акулы с грубой кожей".

Еще одно фото сделал товарищ Бермагуа и подписал его "Безумный взгляд", с чем трудно не согласиться, глядя в завораживающие глаза акулы. выловленное животное весило около 15 кг и было длиной 1,5 м.