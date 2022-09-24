Bloomberg: резкое похолодание в Европе проверит прочность ЕС без газа из России
Издание Bloomberg утверждает, что существенное похолодание, которое придёт в европейские страны на следующей неделе, проверит Евросоюз на прочность.
Вечером 24 сентября американская газета Bloomberg со ссылкой на метеорологическое агентство Maxar Technologies Inc сообщило, что уже на следующей неделе среднесуточная температура воздуха в Великобритании, Франции, Германии и Испании опустится до уровня, находящегося ниже нормы, ввиду чего европейские страны будут вынуждены искать способы существовать без поставок российского газа ещё до начала зимы.
Аналитики Bloomberg утверждают, что некоторые страны Европы могут завестить речь об отмене санкций против России, призвав Брюссель о начале переговоров по возобновлению закупки энергоресурсов у Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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