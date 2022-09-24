Bloomberg: Евросоюз отключит «Газпромбанк» от SWIFT в рамках 8 пакета санкций

24 сентября новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждает, что страны ЕС выступают за отключение от системы SWIFT российского "Газпромбанка".

В субботу издание Bloomberg сообщило, что лидеры Европейского союза обсуждают содержимое будущего восьмого антироссийского пакета санкций, который может быть утверждён на следующей встрече глав ЕС в Берлине, состоящейся с 6 по 7 октября. По данным Bloomberg, Евросоюз намерен отключить от международной платёжной системы SWIFT российский "Газпромбанк".

Примечательно, что к текущему моменту "Газпромбанк" является единственной организацией, через которую проходят платежи за поставки российского газа в Европу.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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