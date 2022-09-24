Во Франции создадут парламентскую комиссию для расследования финансирования Россией местных партий

Депутаты Национального собрания Франции хотят создать парламентскую комиссию для изучения финансовых потоков между Россией и французскими политическими организациями, сообщает AFP.

Запрос депутатов от президентской фракции "Возрождение" связан с недавно обнародованной информацией американской разведки о том, что с 2014 года Россия потратила на деятельность среди иностранных политиков более 300 миллионов долларов. Деньги пошли в общей сложности в 20 стран.

Французские депутаты напоминают, что партия недавнего соперника в президенты Эммануэля Макрона Марин Ле Пен до сих пор погашает кредиты, взятые в российском банке на деятельность и кампании.

В этом году Национальный фронт начал Ле Пен выплачивать 12 млн евро нынешнему владельцу долга — российскому оборонному предприятию АО "Авиазапчасть".