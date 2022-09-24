Гражданка США забыла проверить лотерйный билет и случайно узнала о солидном выигрыше

Забытый билет пролежал в сумочке больше месяца. По нему американка могла получить 50 тыс. долларов.

Билет нашелся случайно, когда женщина подала к проверке новый, недавно купленный.

На всякий случай владелица решила проверить вместе с новым билетом старый, забытый. Оказалось, именно он принес ей удачу - выигрыш в 50 000 долларов.

Радости женщины не было предела: "Это отличный подарок!".

Обладательница счастливого билета решила потратить внезапно свалившиеся деньги на оплату студенческих кредитов.