Сергей Лавров утверждает, что Запад использует украинского государство для нанесения ущерба Москве.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с рядом заявлений на полях 77-ой сессии Генассамблеи Организации объединённых наций в Нью-Йорке, где заявил, что для англосаксонских политиков Украина является не более чем расходным материалом для борьбы с Россией.

По мнению Лаврова, на самом деле Соединённые Штаты, страны-участницы НАТО и Европейского союза не намерены помогать Киеву по-настоящему и используют его в своих корыстных целях.