Лавров: Украина стала расходным материалом англосаксов в борьбе с Россией
Сергей Лавров утверждает, что Запад использует украинского государство для нанесения ущерба Москве.
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с рядом заявлений на полях 77-ой сессии Генассамблеи Организации объединённых наций в Нью-Йорке, где заявил, что для англосаксонских политиков Украина является не более чем расходным материалом для борьбы с Россией.
По мнению Лаврова, на самом деле Соединённые Штаты, страны-участницы НАТО и Европейского союза не намерены помогать Киеву по-настоящему и используют его в своих корыстных целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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