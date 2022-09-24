Ким Кардашьян покупает новый особняк в Малибу, но сохранит свой дом в Хидден-Хиллз за 60 миллионов долларов

Последняя покупка Ким Кардашьян - "еще один способ для нее обрести независимость" от бывшего мужа Канье Уэста.

41-летняя основательница SKIMS совершила покупку в этом месяце, и источник рассказал PEOPLE о ее планах относительно виллы в Малибу.

"Дом в Малибу - это просто пляжный домик. Она не продает свой дом в Хидден-Хиллз ", - сказали они.

Второй источник рассказал о ее мотивации для покупки: "Дом Канье находится очень близко [к дому в Хидден-Хиллз], и это еще один способ для нее обрести независимость". В 2021 году Уэст приобрела недвижимость через дорогу от основного места жительства Кардашьян.

Кардашьян и ее бывший муж приобрели особняк Хидден-Хиллс за 20 долларов в 2014 году, хотя из-за сложной реконструкции Крис Дженнер в 2018 году написал в Твиттере, что сейчас он стоит 60 миллионов долларов. Кардашьян по-прежнему проживает там со своими детьми Норт, 9, Сент, 6½, Чикаго, 4½ и Псалом, 3.