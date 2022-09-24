Энергетический кризис приводит немецких производителей туалетной бумаги к банкротству

Один крупный производитель туалетной бумаги в Германии уже обанкротился, у остальных тоже возникли проблемы из-за энергетического кризиса.

На заводе Essity в Майнце-Костхайме для производства одного рулона туалетной бумаги шириной 2 м уходит 700 киловатт-часов газа.

Таким же количеством природного газа можно несколько недель отапливать дом для целой семьи зимой.

Из-за резкого роста цен на энергию и опасений по поводу нехватки электроэнергии Essity была вынуждена поднять цены и переключиться на другие источники топлива.

Энергетический кризис в Германии сильно затруднил работу предприятий. Некоторым пришлось сократить производство, другие закрылись.

Карстен Ролл, глава отдела энергетической и климатической политики в бизнес-ассоциации BDI говорит, что этот кризис оказался более серьезным для производства, чем пандемия коронавируса.

Хенрик Фоллманн, исполнительный директор Follmann Chemie, отмечает, что неустойчивые затраты на энергию вредят предприятиям.

По его словам, если так будет продолжаться дальше, произойдет автоматическая деиндустриализация Германии.