Тодд Крисли утверждает, что помолвка дочери Саванны разорвалась из-за того, что "вся твоя вера в эту синюю галочку"

Саванна Крисли и Ник Кердайлс расторгли помолвку в сентябре 2020 года — и теперь ее отец Тодд Крисли делится своей теорией о том, почему отношения не сложились.

Во время совместного ведения подкаста Chrisley Confessions в среду Тодд рассказал о своей любви к Кердайлсу - несмотря на то, что бывший спортсмен больше не встречается с Саванной.

"Мы любим Ника, и я молюсь за него каждый день, и я всегда буду любить его", - начал 53-летний Тодд. "Ник всегда будет значить для моей семьи много, но их пути разошлись. И на данный момент кажется, что именно там они и останутся ".

Вспоминая недавний разговор, который он имел с Саванной по поводу разрыва, Тодд поделился: "Я сказал:" Но давайте убедимся, что вы получили право собственности на то, как это закончилось таким образом".

"Я сказал: " Вы все познакомились в социальных сетях. У тебя была синяя галочка, у него была синяя галочка. Он был спортсменом, тебя показывают по телевизору ", - рассказала звезда "Крисли знает лучше всех ". "Вы все вложили всю свою веру в эту синюю галочку, потому что это означало, что вы оба были проверены, что означало, что не было никакой лжи. Никто не выдавал себя за вас. Это был проверенный аккаунт ".