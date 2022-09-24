Тодд Крисли утверждает, что помолвка дочери Саванны разорвалась из-за того, что "вся твоя вера в эту синюю галочку"
Саванна Крисли и Ник Кердайлс расторгли помолвку в сентябре 2020 года — и теперь ее отец Тодд Крисли делится своей теорией о том, почему отношения не сложились.
Во время совместного ведения подкаста Chrisley Confessions в среду Тодд рассказал о своей любви к Кердайлсу - несмотря на то, что бывший спортсмен больше не встречается с Саванной.
"Мы любим Ника, и я молюсь за него каждый день, и я всегда буду любить его", - начал 53-летний Тодд. "Ник всегда будет значить для моей семьи много, но их пути разошлись. И на данный момент кажется, что именно там они и останутся ".
Вспоминая недавний разговор, который он имел с Саванной по поводу разрыва, Тодд поделился: "Я сказал:" Но давайте убедимся, что вы получили право собственности на то, как это закончилось таким образом".
"Я сказал: " Вы все познакомились в социальных сетях. У тебя была синяя галочка, у него была синяя галочка. Он был спортсменом, тебя показывают по телевизору ", - рассказала звезда "Крисли знает лучше всех ". "Вы все вложили всю свою веру в эту синюю галочку, потому что это означало, что вы оба были проверены, что означало, что не было никакой лжи. Никто не выдавал себя за вас. Это был проверенный аккаунт ".
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России
Премьер-министр Мали раскритиковал Францию и ООН, но похвалил Россию
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР
Тодд Крисли утверждает, что помолвка дочери Саванны разорвалась из-за того, что "вся твоя вера в эту синюю галочку"
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами