Страны, оказавшиеся в ловушке климатического кризиса, требуют действий прямо сейчас

Президент Вануату Никенике Вуробараву на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что необходимы срочные меры для борьбы с глобальным потеплением.

По его словам, действовать нужно прямо сейчас, заключив договор о нераспространении ископаемого топлива.

Предполагается, что это соглашение будет предусматривать снижение добычи газа, нефти и угля, чтобы температура не повышалась более чем на 1,5 градуса.

Вуробараву напомнил, что это обеспечит справедливый переход для наций, сообществ и отдельных людей.

Вануату подала заявление в Международный суд, чтобы тот вынес решение о праве на защиту от неблагоприятного влияния изменения климата.

О климатической проблеме говорили и главы других государств. Так, президент Маршалловых Островов Дэвид Кабуа призвал объявить тотальную войну изменению климата.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший напомнил, что больше всех страдают страны, которые меньше всего способствуют климатическим изменениям.

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама сказал, что климатическая война ведется с безразличием и отсутствием смелости делать то, что необходимо.