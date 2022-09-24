Страны, оказавшиеся в ловушке климатического кризиса, требуют действий прямо сейчас
Президент Вануату Никенике Вуробараву на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что необходимы срочные меры для борьбы с глобальным потеплением.
По его словам, действовать нужно прямо сейчас, заключив договор о нераспространении ископаемого топлива.
Предполагается, что это соглашение будет предусматривать снижение добычи газа, нефти и угля, чтобы температура не повышалась более чем на 1,5 градуса.
Вуробараву напомнил, что это обеспечит справедливый переход для наций, сообществ и отдельных людей.
Вануату подала заявление в Международный суд, чтобы тот вынес решение о праве на защиту от неблагоприятного влияния изменения климата.
О климатической проблеме говорили и главы других государств. Так, президент Маршалловых Островов Дэвид Кабуа призвал объявить тотальную войну изменению климата.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший напомнил, что больше всех страдают страны, которые меньше всего способствуют климатическим изменениям.
Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама сказал, что климатическая война ведется с безразличием и отсутствием смелости делать то, что необходимо.
Опубликовано: Светлана Репина
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