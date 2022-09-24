По словам режиссера, Джон Хэмм "вернул 60 процентов" своей зарплаты "Признайся, Флетч", чтобы закончить фильм

Джон Хэмм внес 60% своей зарплаты обратно в бюджет "Признайся, Флетч", так что это может быть тот фильм, который они хотели.

51—летний выпускник "Безумцев" "вернул 60% своей зарплаты" из "Признайся, Флетч" - решение, которое он принял, когда стало ясно, что потребности проекта превысят бюджет, по словам режиссера Грега Моттолы.

"Я отдал часть своей зарплаты — не так много, как Джон, потому что он богаче меня, а у меня трое детей", - пошутил Моттола в интервью Uproxx, опубликованном в четверг. "И мы купили еще три съемочных дня. Мы получили его до 30 дней в Бостоне и один день в Риме. И мы сказали: "Черт возьми, мы сумасшедшие, мы тупые. Мы собираемся снять этот фильм ".

58-летний режиссер "Супербада" и "Страны приключений" добавил, что в первую очередь было непросто снять фильм. Но Хэмм был фанатом всю жизнь.