Ламар Одом говорит, что "всегда тяжело" видеть Хлою грустной в "The Kardashians": "Кто-то, кого я так люблю"

Хлоя Кардашьян приветствовала своего второго ребенка через суррогатную мать на премьере 2-го сезона "The Kardashians" в четверг.

Бывший игрок НБА высказался после премьеры 2-го сезона сериала "Кардашьян", в котором его бывшая жена, 38-летняя Кардашьян, приветствовала второго ребенка. Хотя момент должен был быть радостным, второй ребенок Кардашьян с бывшим Тристаном Томпсоном появился вскоре после того, как стало известно о его романе — и ребенке — с Марали Николс.

"Мне было тяжело смотреть на это", - сказал 42-летний Одом E! News. "Мне всегда будет тяжело смотреть, как кто-то, кого я так сильно люблю, грустит".

Кардашьян и Одом поженились в 2009 году и оформили развод в 2016 году. Хотя они уже некоторое время не вместе, Одом во всеуслышание высказался о желании получить еще один шанс с хорошим американским магнатом.