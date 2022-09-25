Джон Майер вспоминает "трехчасовые беседы" с покойным другом Бобом Саджетом: "Оценил смысл жизни"

Беседы Майера с Сагетом всегда были "великолепной смесью глупости, абсурда и глубокого, глубокого подводного течения любви", - эксклюзивно рассказывает певец PEOPLE.

Во время посещения благотворительного вечера Cool Comedy * Hot Cuisine в четверг, организованного в пользу Фонда исследований склеродермии, музыкант вспомнил о "трехчасовых беседах", которыми он поделился со звездой Full House, "которые охватили время и пространство".

"Я думаю, как и все мы, "Что ж, это был хороший ужин. Не могу дождаться, когда увижу его снова ", - эксклюзивно сказал он людям на красной дорожке. "Но по дороге домой [я получал] огромный текст, который Боб продиктовал на свой iPhone, половина которого состояла из его ругани на Siri. Но эти невероятно любящие тексты, после того, как мы просидели с ним три часа, получили еще один текст с таким выражением доброты и любви ".

"Он брал это в машину и говорил:" Я должен дать этому человеку понять, насколько особенным был сегодняшний вечер", и это наследие для меня ", - добавляет он о Саджете, который умер в возрасте 65 лет в январе.