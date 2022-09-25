Пирс Броснан говорит: "Мне все равно", кто будет следующим Джеймсом Бондом

Продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде недавно заявили, что ищут актера, который возьмет на себя "10-12-летнее обязательство" сыграть эту роль после последнего выхода Дэниела Крейга в прошлом году.

В новом интервью GQ 69-летний актер оглянулся на свое время в культовой роли, которое длилось семь лет и включало четыре фильма - "Золотой глаз", "Завтра никогда не умрет", "Мира недостаточно" и "Умри в другой день" — и сказал, что ему все равно, кто получит желанную роль следующим.

"Кто должен это сделать? Мне все равно ", - сказал он. "Будет интересно посмотреть, кого они получат, кем будет этот человек. Кем бы он ни был, я желаю ему всего наилучшего ".

Броснан также хвалит своего преемника Дэниела Крейга за его образ агента 007, особенно в фильме "Скайфолл" 2012 года. "Я смотрел "последнего" и "Скайфолл", - сказал он. "Я люблю Skyfall. Я не слишком уверен насчет последнего ".