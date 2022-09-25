Отец Тино Франко высказался после того, как сын изменил холостяцкой девушке Рэйчел Реккья: "Никто не идеален"
Поклонники видели, как Тино Франко обручился с Рэйчел Реккиа во время финала "Девичника" во вторник, но этот момент был недолгим после того, как он признался, что целовал другую женщину.
Его отец, Джо Франко, поделился постом в Facebook о допущенных ошибках после того, как солистка "Девичника " Рэйчел Реккиа разорвала помолвку с Тино из-за его неверности.
"Никто не идеален", - начиналась цитата. "Мы совершаем ошибки. Мы говорим неправильные вещи. Мы делаем неправильные вещи. Мы падаем. Мы встаем. Мы учимся. Мы растем. Мы двигаемся дальше ".
Джо не добавил свой собственный комментарий к предварительно написанному сообщению, хотя в прошлом он был откровенен о холостяцкой нации.
Опубликовано: Ангелина Крент
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