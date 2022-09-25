Ниа Лонг высказалась о предполагаемом романе жениха Име Удоки, отстранении от "Селтикс"
В заявлении для PEOPLE Ниа Лонг обратилась к "излиянию любви и поддержки со стороны семьи, друзей и сообщества в это трудное время" после слухов о предполагаемом романе Име Удоки.
Актриса "Роковой роман" выступила с заявлением исключительно для PEOPLE после того, как ее жених Име Удока был отстранен от должности главного тренера "Бостон Селтикс" после предполагаемого романа с сотрудницей.
"Излияние любви и поддержки со стороны семьи, друзей и общества в это трудное время так много значит для меня", - сказал Лонг PEOPLE. "Я прошу уважать мою частную жизнь, поскольку я обрабатываю недавние события. Прежде всего, я мать и буду продолжать уделять внимание своим детям ".
Незадолго до того, как заявление "Селтикс" вышло в эфир, ESPN сообщил, что у Удоки была "роль в интимных отношениях с женщиной из персонала франшизы".
Опубликовано: Ангелина Крент
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