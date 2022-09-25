Виола Дэвис и режиссер "Женщины-короля" защищаются от негативной реакции, призывающей к бойкоту фильма
"Вы не выиграете спор в Твиттере", - сказала Виола Дэвис Variety, когда ее спросили о хэштеге #boycottwomananking.
Актриса "Женщина-король" Виола Дэвис и режиссер Джина Принс-Байтвуд высказываются о негативной реакции #boycottwomananking в социальных сетях.
В интервью Variety ранее на этой неделе Дэвис спросили о фильме, который, по мнению некоторых, "не касается участия Королевства Дагомея в рабстве", отмечает издание.
"Прежде всего, я согласна с высказыванием Джины Принс-Байтвуд: вы не выиграете спор в Твиттере", - сказала 57-летняя обладательница премии"Оскар". "Мы вошли в историю, когда королевство было в движении, на перепутье".
Она добавила: "Они искали какой-то способ сохранить свою цивилизацию и королевство живыми. Только в конце 1800-х годов они были уничтожены. Большая часть истории вымышлена. Так и должно быть ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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