ВОЗ призывает богатые страны помочь остальным справиться с COVID, иначе кровь будет на их руках
Старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд заявил, что если богатые страны считают эпидемию завершенной, им следует помочь бедным странам добиться того же.
Эйлуорд подчеркнул, что сейчас нельзя забывать о том, что COVID является глобальной проблемой и может спровоцировать новые волны заражений.
Он отметил, что когда слышит о наступившем комфорте в богаты странах, ему хочется напомнить о необходимости добиться того же во всем мире.
Он рассказал, что координирует работу группы, которая сосредоточена на обеспечении равного доступа к вакцинам, тестам и методам лечения.
По его мнению, мир еще не вышел из чрезвычайной фазы борьбы с пандемией, поэтому странам нужно быть готовым к новым волнам инфекции.
Он отметил, что если богатые страны сейчас прекратят свои усилия по борьбе с коронавирусом, в случае очередной волны кровь будет на их руках.
Эйлуорд уточнил, что работа его группы в следующие полгода будет направлена на предоставление вакцин примерно четверти медицинских работников и пожилых людей в мире, которые пока не получили прививку. Ее целью также будет улучшение доступа к тестированию и лечению препаратом «Паксловид».
Однако в бюджете инициативы не хватает 11 млрд долларов. Сейчас в нем 5,7 млрд долларов, и большая часть финансирования предназначается для вакцин.
Опубликовано: Светлана Репина
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