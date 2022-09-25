В преддверии своего председательства в G20 Индия сообщила, на чьей она стороне в конфликте России и Украины
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, изложив позицию своей страны по ключевым вопросам перед председательством в G20.
Он рассказал, что Индию часто спрашивают, на чьей она стороне в конфликте России и Украины. Отвечая на этот вопрос, он сказал, что Индия собирается твердо стоять на стороне мира.
Джайшанкар призвал к дипломатии, конструктивному диалогу и действиям по урегулированию конфликта.
Он также заявил, что его страна на стороне тех, кто пытается свести концы с концами в условиях роста цен на топливо, продукты питания, удобрения.
Джайшанкар сказал, что Индия чувствует на себе проявления трансграничного терроризма в течение десятилетий, но прямо не назвал ни Китай, ни Пакистан.
Он подчеркнул, что ни один террористический акт не может быть оправдан, и никакая риторика не скроет пятен крови.
Глава МИД рассказал о поддержке, которую Индия оказывает соседним государствам: Мьянме, Шри-Ланке, Афганистану.
Между тем премьер-министр Пакистана в своем выступлении обвинил Индию в поддержке терроризма.
Опубликовано: Светлана Репина
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