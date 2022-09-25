Российский рубль укрепляется к доллару, пока другие валюты падают

23 сентября мировые валюты продолжали слабеть по отношению к американскому доллару. Исключением стал российский рубль, который вырос в пятницу.

Российская валюта достигла отметки 56,7. Это максимум с 25 августа, а также рост на 4,5% в отношении доллара США.

Помимо этого, рубль продемонстрировал самый сильный рост к евровалюте с середины июля.

В начале недели после объявления о мобилизации курс российского рубля снизился. Однако валюта быстро восстановилась и даже обрела новую силу.

В начале года Россия ввела строгий контроль за капиталом, чтобы предотвратить отток наличности.

Между тем индекс доллара США показал новый 20-летний максимум после повышения базовой ставки ФРС.

Рост доллара после повышения ставок является обычным событием. Вместе с тем инвесторы ищут убежища в долларовых активах на фоне опасений по поводу рецессии.

Остальные валюты опустились. Так, евро упал ниже уровня 0,98 доллара, и британский фунт показал минимум за 37 лет.