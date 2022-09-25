Российский рубль укрепляется к доллару, пока другие валюты падают
23 сентября мировые валюты продолжали слабеть по отношению к американскому доллару. Исключением стал российский рубль, который вырос в пятницу.
Российская валюта достигла отметки 56,7. Это максимум с 25 августа, а также рост на 4,5% в отношении доллара США.
Помимо этого, рубль продемонстрировал самый сильный рост к евровалюте с середины июля.
В начале недели после объявления о мобилизации курс российского рубля снизился. Однако валюта быстро восстановилась и даже обрела новую силу.
В начале года Россия ввела строгий контроль за капиталом, чтобы предотвратить отток наличности.
Между тем индекс доллара США показал новый 20-летний максимум после повышения базовой ставки ФРС.
Рост доллара после повышения ставок является обычным событием. Вместе с тем инвесторы ищут убежища в долларовых активах на фоне опасений по поводу рецессии.
Остальные валюты опустились. Так, евро упал ниже уровня 0,98 доллара, и британский фунт показал минимум за 37 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Садоводы рассказали, как правильно побелить деревья осенью
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
Владимир Путин подписал указ о 10 годах тюрьмы за срыв гособоронзаказа
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР