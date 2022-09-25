Deutsche Bank предупреждает, что зима для Европы будет еще более сложной, чем ожидалось ранее
Deutsche Bank в стратегической записке указывает, что Европе предстоит столкнуться с более длительной и тяжелой рецессией, чем предполагалось ранее.
Это связано с отсутствием поставок энергоносителей из России. По мнению аналитиков, домохозяйства и предприятия ждет нормирование энергии зимой.
Кроме того, предстоят организованные отключения электроэнергии, а также рост потребления дефицитного газа.
В банке отмечают, что полное отключение всех потоков газа из России привело к шоку в сфере энергоснабжения, ускорило инфляцию и снизило потенциал экономического роста.
Аналитики поясняют, что в таких условиях Европе придется сокращать потребление газа. Это станет причиной существенных потерь в производстве.
Рост счетов за электроэнергию ударит по доходам европейцев, из-за этого снизятся потребительские расходы. В итоге ВВП еврозоны может снизиться на 3%.
Сдерживающее влияние на европейскую экономику будет оказывать рецессия в США.
При этом заимствования станут более дорогими в связи с повышением ставки Европейским центробанком.
Опубликовано: Светлана Репина
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