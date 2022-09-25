Микронезия возмущена решением Японии сбросить воду с АЭС Фукусима в Тихий океан

Президент тихоокеанского островного государства Микронезия Дэвид Пануэло в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН осудил решение Японии о сбросе в Тихий океан воды с Фукусимы.

Пануэло сказал, что Микронезия серьезно озабочена по поводу сброса радиоактивной загрязненной воды в океан.

Он призвал не закрывать глаза на ужасную угрозу ядерного заражения и загрязнения морской воды, вплоть до уничтожения целого континента.

Пануэло заявил, что как президент Микронезии он не может допустить разрушения ресурсов океана, которые обеспечивают само существование его народа.

Ранее ядерные регуляторы Японии одобрили план по сбросу в Тихий океан воды, которая охлаждала реакторы на атомной станции Фукусима после аварии в 2011 году.

Объем этой воды составляет 1,3 млн, до сих пор она хранилась на станции в огромных емкостях.

Оператор станции Tokyo Power Electric Company (Tepco) обещает пропустить загрязненную воду через специальные фильтры, чтобы удалить из нее опасные изотопы. Однако тритий крайне сложно удалить из воды.

Такое решение вызвало негативную реакцию в Китае, Южной Корее и на Тайване.