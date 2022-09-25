Польские пограничники не впустили в страну 70 граждан России

С понедельника, 19 сентября гражданам России запрещен въезд в Польшу с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями.

Пресс-секретарь Пограничной службы лейтенант Анна Михальска сообщила TVP Info, что на данный момент с границы отправлено около 70 россиян.

"Эти люди информированы офицерами об основании этого решения и о том, что они должны вернуться в Россию", - добавила она.

Пресс-секретарь Пограничной службы также заявила, что пограничники не заметили увеличения трафика на российско-польской границе после объявления Кремлем мобилизации.

"В последнюю неделю, если речь идет о въезде в Польшу, границу пересекают около 300-340 человек в день через все участки границы - воздушные, сухопутные и морские. Но в то же время из Польши уезжают четыреста граждан России. И здесь мы не видим принципиальных отличий", — сказала Анна Михальска.

В понедельник, 19 сентября вступило в силу постановление, ограничивающее въезд граждан РФ на территорию Польши. В пояснительной записке к регламенту говорится, что документ реализует договоренности, содержащиеся в совместном заявлении Эстонии, Латвии, Литвы и Польши от 7 сентября текущего года.

Согласно постановлению, с 19 сентября и до особого распоряжения гражданам Российской Федерации запрещается въезжать на территорию Республики Польша с деловыми, спортивными, туристическими или культурными целями.