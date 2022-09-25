CBS: Вашингтон стоит перед выбором между Тайванем и Украиной

На днях МИД КНР заявил, что китайская сторона не потерпит никаких сепаратистских действий и оставляет за собой право принять все необходимые меры для избежания американского вмешательства в Тайвань.

Поводом для заявления МИД КНР стала недавняя пресс-конференция президента США Джо Байдена, на которой он четко дал понять, что американская сторона готова воевать с Китаем из-за Тайваня. То есть, он буквально сказал, что США применят военную силу по этому вопросу, если «остров подвергнется атаке».

Байден и ранее поднимал тему атаки Китая на Тайвань, однако в Белом доме тогда отметили, что речь не идет о военном вмешательстве, а «просто о помощи». Теперь никаких опровержений не было, то есть США определились — они могут быть втянуты в войну с Китаем из-за острова.

США буквально перепрыгнули от риторики «единого Китая» к самостоятельности и «суверенитету Тайваня». Кстати, Джо Байден далеко не первый — в 2001 году экс-презент США Джордж Буш-младший заявил, что китайская сторона должна понимать «неизбежный военный ответ американской армии на попытки вернуть Тайвань под свой контроль».

США понимают, что Тайвань — это не Украина, которая граничит сразу с несколькими странами. Это остров с населением более, чем в 25 миллионов человек и, если начнутся какие-то военные действия, то людей просто некуда будет эвакуировать (особенно с учетом морской блокады). Поэтому США дают не только военную гарантию Тайваню, но и помощь в 4,5 миллиардов долларов, а также статус «основного союзника США вне блока НАТО».

При начале подобной риторики по Украине, Байден и администрация Белого дома дала четкое понимание для Владимира Зеленского, что рассматривают его исключительно как инструмент сдерживания России. С Тайванем ситуация прямо противоположная, хотя казалось бы, интересов США на острове меньше, чем в Украине.